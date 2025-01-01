В Перми не могут выявить владельцев более 7 тысяч гаражей Поделиться Твитнуть

Департамент имущественных отношений администрации Перми продолжает работу по установлению владельцев объектов недвижимости, информация о которых присутствует в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), но права собственности на которые не были оформлены в соответствии с действующим законодательством. (Объекты, права на которые возникли и были документально оформлены до вступления в силу ФЗ № 122 (до 31 января 1998 года), считаются ранее учтёнными.)

На апрель 2025 года в пределах территорий гаражных и овощных кооперативов Перми насчитывается свыше 7 тыс. таких объектов, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН в установленном порядке.

В течение первой половины 2025 года мероприятия по выявлению владельцев гаражей будут проводиться на территориях ряда гаражно-строительных и овощных кооперативов, включая кооперативы № 28 на ул. Профессора Поздеева, № 29 «Химик-2» на ул. Щигровская, № 34 и 179 на ул. Васильева, «Строитель-3» на ул. Липатова и др.

Информация о дате, времени и адресе осмотров объектов недвижимости публикуется на сайте администрации Перми.

Владельцам гаражей и овощных боксов, чьи права на объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРН, рекомендуется лично обратиться в любой офис МФЦ «Мои документы» или воспользоваться личным кабинетом на сайте Росреестра (при наличии квалифицированной электронной подписи) для подачи заявления о регистрации права собственности. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на объект.

Следует отметить, что государственная регистрация права в ЕГРН является единственным юридическим подтверждением существования зарегистрированного права.

По любым вопросам можно обратиться в Департамент имущественных отношений по тел. 212-66-15 или лично по адресу: ул. Сибирская, 14, каб. № 9.

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