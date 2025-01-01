В Пермском крае Роман Серавин стал директором ЦБК «Кама» без приставки «и.о.» Он сменил на посту Владимира Дружкова Поделиться Твитнуть

Роман Серавин, ранее занимавший должность директора по производству в краснокамской компании «Кама», утверждён в должности директора предприятия, теперь уже без приставки «исполняющий обязанности». Согласно «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 17 апреля. Ранее предприятие анонсировало назначение Серавина исполняющим обязанности директора комбината с 11 апреля.

Предполагается, пишет «Коммерсантъ-Прикамье», отказ от приставки «и.о.» при утверждении Серавина в должности может объясняться отсутствием такой позиции в уставе организации.

Серавин имеет стаж работы на комбинате «Кама» более шести лет, а с 2023 года занимал пост директора по производству. Он сменил на посту Владимира Дружкова, который с 14 апреля возглавил Сыктывкарский ЛПК.

ООО «Кама» располагается на территории Камского целлюлозно-бумажного комбината, основанного в 1933 году, и входит в группу «Свеза». Компания является пионером в производстве мелованной бумаги в России, а с апреля 2021 года также занимается выпуском мелованного упаковочного картона.

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