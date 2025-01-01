На прикамском комбинате «Кама» назначат исполняющего обязанности гендиректора Владимир Дружков покидает должность Поделиться Твитнуть

В Краснокамском картонно-бумажном комбинате «Кама» выбрали кандидатуру исполняющего обязанности генерального директора вместо ушедшего в марте Владимира Дружкова. Как сообщает пресс-служба предприятия, руководителем будет назначен директор по производству Роман Серавин. К своим обязанностям он приступит с 11 апреля.

«На своём посту Роман Серавин продолжит развитие комбината в соответствии с принятой стратегией — реализация инвестпроектов, направленных на увеличение выпуска продукции, усиление рыночных позиций, повышение капитализации компании», — рассказали в «Каме».

Роман Серавин работает на заводе более шести лет. Ранее был мастером смены, начальником цеха бумажной фабрики, а с 2023 года занял должность директора по производству.

Как писал ранее «Новый компаньон», в марте Владимир Дружков принял решение покинуть пост по собственному желанию. На предприятии он работал с 2020 года. Дальнейшую деятельность планирует продолжить вне ГК «Свеза».

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