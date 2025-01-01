Генеральный директор прикамского комбината «Кама» Владимир Дружков покидает свой пост Он покидает пост по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Генеральный директор картонно-бумажного комбината «Кама» Владимир Дружков покидает свой пост.

Свою должность он покинет по собственному желанию в апреле, дальнейшую деятельность продолжит за пределами группы компаний «Свеза». В составе команды «Камы» о работал с 2020 года.

«Работать на картонно-бумажном комбинате «Кама» и присоединиться к группе «Свеза» было честью и важным этапом в моей карьере. Я горжусь тем, чего мы достигли вместе с командой, и уверен, что компания продолжит двигаться вперёд к новым успехам. Я благодарен коллегам, партнёрам и клиентам за поддержку и сотрудничество», — прокомментировал Владимир Дружков.





О кадровых назначениях на комбинате предприятие объявит позднее. Владимира Дружкова поблагодарили за вклад в развитие предприятия, пожелали ему успехов в новых профессиональных задачах.













Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.