Девять кинопроектов из Пермского края победили в конкурсе «Россия — взгляд в будущее»
Каждый лауреат выиграл грант в 1,7 млн рублей на реализацию проекта
Девять кинопроектов из Пермского края победили в конкурсе «Россия — взгляд в будущее». Об этом в своём телеграм-канале написала министр культуры региона Алла Платонова.
Победителями из нашего региона стали работы: «Без остановок» (реж. Ксения Мыльникова), «Большой друг» (Олеся Епишина), «Женская доля» (Лилия Дмитрик), «Жёны» ( Ольга Старостина), «Мама» (Елизавета Бобылева), «Переезд» (Анастасия Кузякова), «Прошлое, настоящее — полетели!» (Сергей Климов), «Станок и космос: история мастера Балуева» и «Фотонные головоломки» (Алексей Романов).
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