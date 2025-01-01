Девять кинопроектов из Пермского края победили в конкурсе «Россия — взгляд в будущее» Каждый лауреат выиграл грант в 1,7 млн рублей на реализацию проекта Поделиться Твитнуть

Елена Филимоновых

Пресс-служба губернатора Пермского края

Девять кинопроектов из Пермского края победили в конкурсе «Россия — взгляд в будущее». Об этом в своём телеграм-канале написала министр культуры региона Алла Платонова.

Победителями из нашего региона стали работы: «Без остановок» (реж. Ксения Мыльникова), «Большой друг» (Олеся Епишина), «Женская доля» (Лилия Дмитрик), «Жёны» ( Ольга Старостина), «Мама» (Елизавета Бобылева), «Переезд» (Анастасия Кузякова), «Прошлое, настоящее — полетели!» (Сергей Климов), «Станок и космос: история мастера Балуева» и «Фотонные головоломки» (Алексей Романов).

Всего для участия в конкурсе поступила 251 заявка из 58 регионов страны. Эксперты-документалисты отобрали 60 проектов. Им Фонд поддержки регионального кинематографа окажет всестороннюю помощь: от съёмок фильмов до продвижения на фестивалях, ТВ и онлайн-платформах.





Каждый лауреат выиграл грант в 1,7 млн руб. на реализацию проекта короткометражного документального фильма.





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