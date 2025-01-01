Пермяки за месяц забронировали свыше 300 туров по городам России и за границу Средний чек одного тура варьируется от 77,7 тыс. руб. до 179,6 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За месяц, с 18 марта по 18 апреля, жители Перми забронировали свыше 340 туров по городам России и зарубежью. Об этом сообщает «Пятница», ссылаясь на данные сервиса поиска туров TourVisor.

При этом средний чек одного тура варьируется от 77,7 тыс. руб. до 179,6 тыс. руб. Чаще всего в этот период пермяки интересовались турами внутри страны — на них приходится 53% броней. Также в топе оказалась Турция с 21% бронирований и Абхазия — с 13%. В то же время 9% приходится на Египет, а порядка 1% — на Кубу, говорят аналитики.





Тур в пределах страны пермякам в среднем обходился в 75 тыс. руб., в Турцию — 266,7 тыс. руб., в Абхазию — в 83,5 тыс. руб. Преимущественно путешественники из краевой столицы выбирали трёх- и четырёхзвёздочные отели.





Как пояснила «Пятнице» директор турагентства UP Travel Юлия Пьянкова, пермяки стали более активно интересоваться турами в Абхазию. Однако это не связано с запуском прямых авиарейсов из Москвы и Нижнего Новгорода по этому направлению. Жителям краевой столицы по-прежнему удобнее логистически и выгоднее финансово отправиться в Абхазию через Сочи, отмечает она.





«Это направление всегда было востребовано среди наших туристов. Спрос только растёт. Добираемся туда мы из Перми прямым рейсом до Сочи. Я думаю, что нам так проще, нам так выгоднее. Во-первых, мы летим из своего родного города, во-вторых, если кто-то любит отдыхать ближе к Гагре, то добираться от Сочи до Гагры намного быстрее, нежели чем ехать от Сухума до Гагры. Среди пермяков особого спроса именно на прямые авиарейсы до Сухума нет. В этом случае приходится долетать или доезжать еще самостоятельно до Москвы, а оттуда уже добираться до Сухума. Логистика сложнее, в ней нет смысла для нас», — отмечает она.





В целом же, Абхазия для жителей Прикамья — отличная альтернатива курортам Краснодарского края. Преимущественно этим направлением интересуются туристы, планирующие отдых всей семьей, заключила эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.