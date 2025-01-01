Губернатор Прикамья прокомментировал ДТП с автобусом на трассе рядом с Березниками
Госпитализировали двух человек
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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал ДТП с автобусом на трассе рядом с Березниками. Как написал глава региона, грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми вблизи с. Романово рядом с Березниками. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Ребята ехали со всероссийских соревнований юных хоккеисток «Золотая шайба», который проходил в Чайковском. К сожалению, пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе дети», — говорится в посте.
Одному взрослому и одному ребёнку потребовалась госпитализация. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Остальных пострадавших отправили на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра.
Губернатор поручил региональному министерству здравоохранения держать состояние пострадавших на особом контроле.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса выбрал небезопасную скорость. Полиция проводит проверку, следователи возбудили уголовное дело.
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