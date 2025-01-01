Губернатор Прикамья прокомментировал ДТП с автобусом на трассе рядом с Березниками Госпитализировали двух человек Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал ДТП с автобусом на трассе рядом с Березниками. Как написал глава региона, грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми вблизи с. Романово рядом с Березниками. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Ребята ехали со всероссийских соревнований юных хоккеисток «Золотая шайба», который проходил в Чайковском. К сожалению, пострадали пассажиры микроавтобуса, в том числе дети», — говорится в посте.





Одному взрослому и одному ребёнку потребовалась госпитализация. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Остальных пострадавших отправили на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра.





Губернатор поручил региональному министерству здравоохранения держать состояние пострадавших на особом контроле.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса выбрал небезопасную скорость. Полиция проводит проверку, следователи возбудили уголовное дело.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.