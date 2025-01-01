Алина Наумова Пермские студенты разработали приложение для занятий спортом Скоро оно будет доступно для установки на любом устройстве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Студенты Пермского Политеха разработали мобильное приложение для занятий спортом и физической активности. Программа использует технологии компьютерного зрения для анализа изображения с камеры.

Пользователям необходимо выполнять задания из приложения, например, приседания или отжимания, которые фиксируются камерой смартфона.





«Компьютерное зрение «простраивает» скелет человека по ключевым точкам: локти, колени, кисти, стопы. Правильность выполнения будет контролироваться по сгибанию локтей при отжиманиях и колен при приседаниях», — отметил Павел Воронов, технический специалист и студент ПНИПУ.





За выполнение заданий можно получить скидки от партнёров, среди которых магазины спортивной одежды, полезного питания, атрибутов для фитнеса и другие. В скором времени приложение будет доступно для установки на любом устройстве.





Проект осуществлён в рамках гранта по программе «Студенческий стартап IV очереди». В прошлом году он занял 106-е место во всероссийском рейтинге «Топ-1000 университетских стартапов».

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