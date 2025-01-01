Алина Наумова
Пермские студенты разработали приложение для занятий спортом
Скоро оно будет доступно для установки на любом устройстве
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Студенты Пермского Политеха разработали мобильное приложение для занятий спортом и физической активности. Программа использует технологии компьютерного зрения для анализа изображения с камеры.
Пользователям необходимо выполнять задания из приложения, например, приседания или отжимания, которые фиксируются камерой смартфона.
«Компьютерное зрение «простраивает» скелет человека по ключевым точкам: локти, колени, кисти, стопы. Правильность выполнения будет контролироваться по сгибанию локтей при отжиманиях и колен при приседаниях», — отметил Павел Воронов, технический специалист и студент ПНИПУ.
За выполнение заданий можно получить скидки от партнёров, среди которых магазины спортивной одежды, полезного питания, атрибутов для фитнеса и другие. В скором времени приложение будет доступно для установки на любом устройстве.
Проект осуществлён в рамках гранта по программе «Студенческий стартап IV очереди». В прошлом году он занял 106-е место во всероссийском рейтинге «Топ-1000 университетских стартапов».
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