Минимущество Прикамья разрешило достройку офисного центра на Екатерининской Зимой долгострой обрёл нового собственника Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья выдало разрешение на достройку офисного центра на ул. Екатерининской, 175 в Перми. Строительство высотки началось ещё в 2004 году.

Как указано в документе, разрешение ООО «Развитие Центр» было выдано 20 марта в связи со сменой застройщика. Объект — административное здание с подземной автостоянкой (вторая очередь строительства жилых домов и отдельно стоящих административных зданий).

Строительством объекта занималась компания ООО «Пермпромжилстрой», в эксплуатацию его планировалось ввести ещё в 2009 году, но застройщик обанкротился. Незавершённое здание три раза выставили на аукцион в 2021 году, на третий раз победителем стал владелец девелоперской компании «Квартал» Максим Филимонов, выкупивший его за 77,7 млн руб.

После получения разрешения на строительство он решил создать административный многофункциональный центр с коммерческими помещениями и спа-зоной, однако в 2022 году скончался, и обязанности перешли его жене. В конце 2023 года по решению наблюдательного совета ФРТ дольщикам пообещали предоставить денежные выплаты.

В начале 2025 года стало известно, что долгострой приобрела структура пермской СГ «Развитие» — ООО «Развитие Центр». Завершить объект компания планирует в течение двух-трёх лет, по предварительной информации, здесь будет бизнес-центр класса А с офисами, пунктами питания, местами для занятий спортом и апартаментами.

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