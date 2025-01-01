Незавершённый офисный центр на Екатерининской купил пермский застройщик Он планирует завершить объект в течение двух-трёх лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Высотный долгострой в центре Перми (ул. Екатерининская, 175) сменил владельца после полутора лет продажи. СГ «Развитие» приобрела 22-этажное административное здание, которое не завершило ООО «ПО «Перм­промжилстрой». Сумма сделки не раскрывается, сам актив в последнее время продавался за 250 млн руб.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», для реализации проекта застройщик «Развитие» создал новую компанию — ООО «Развитие Центр». Её возглавила Татьяна Раева. В течение двух-трёх лет предполагается достроить объект площадью около 16 тыс. кв. м. Согласно предварительным планам, здесь будет бизнес-центр класса А.

Помимо офисных помещений, в здании планируется разместить точки питания, предусмотреть места для занятий спортом. Также часть строения, возможно, отведут под апартаменты высокого качества.

Здание по ул. Екатерининской, 175 (жилой комплекс «Никитинский») возводила компания ООО «Пермпромжилстрой». Объект планировалось сдать ещё в третьем квартале 2009 года, но застройщик обанкротился. Недостроенное здание в 2021 году три раза выставляли на аукцион. На третий раз победителем оказался владелец девелоперской компании «Квартал» Максим Филимонов. Он выкупил его за 77,7 млн руб.

Предприниматель получил разрешение на достройку в 2022 году, решив достроить здание как административный многофункциональный центр. В нём планировалось разместить торговые и офисные помещения, апартаменты, фитнес-клуб, спа-центр, ресторан и химчистку. В том же году Максим Филимонов скончался, и обязанности перешли его жене Анастасии Филимоновой.

Напомним, в конце 2023 года по решению наблюдательного совета ФРТ участникам долевого строительства восьми многоквартирных домов пообещали предоставить денежные выплаты. Речь шла, в том числе, об объекте по ул. Екатерининской, 175.





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