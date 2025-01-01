Ресторан «Легенда» в Перми закрыли на 45 суток Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

В Перми проверили деятельность ООО «Инвестиционная фирма Ланест», управляющего рестораном «Легенда» (ул. Академика Веденеева, 41). В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Пермскому краю.

Выяснилось, что в ресторане отсутствовал производственный контроль. Приём продуктов осуществлялся без необходимой маркировки и документов. Не соблюдалась правильная последовательность технологических этапов приготовления блюд. Овощи, предназначенные для мытья, обрабатывались в том же месте, где мылась посуда. Одноразовые предметы сервировки использовались повторно. Приготовление кулинарных изделий велось без утверждённых технологических карт. Персонал допускался к работе без предварительного медицинского осмотра и гигиенической подготовки.

В результате судебного разбирательства ресторан был закрыт на 45 дней.

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