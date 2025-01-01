В Пермь прибыли семь новых автобусов Они будут курсировать на маршрутах №40 и 47 Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, в краевую столицу поступили сень новых автобусов «Волгабас» от компании «Сити-Бас». Ещё семь единиц техники должны прибыть в Пермь на следующей неделе.

Сейчас транспорт проходит этап оснащения, на нём устанавливают необходимое оборудование. После завершения этих работ автобусы выйдут на маршруты №40 и 47.

Как ранее писал «Новый компаньон», глава департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин заявил, что весь автопарк, который работает на городских маршрутах, переведут на газовое топливо. Для этого, утверждает Путин, уже готова вся необходимая инфраструктура. Об этом чиновник рассказал депутатам во время заседания комитета Пермской городской думы на этой неделе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.