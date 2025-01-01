В Перми городские автобусы полностью переведут на газ Чиновники утверждают, что вся инфраструктура обеспечена Поделиться Твитнуть

Во время заседания комитета Пермской городской думы по инвестициями и управлению муниципальным имуществом начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин сообщил, что после заключения новых контрактов с перевозчиками все пассажирские автобусы будут работать на газовом топливе.

Об этом стало известно во время обсуждения вопроса безвозмездной передачи имущества «Пермгорэлектротранса» (двух дизельных автобусов) Пермскому пороховому заводу. Во время обсуждения депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, на каком топливе будет работать новый подвижной состав, когда с перевозчиками заключат новые контракты.

— Новый подвижной состав будет газовый, — сказал Путин.

— На 100 процентов? — уточнил депутат.

— Да, — ответил чиновник.

Тогда Болквадзе спросил, готова ли в городе инфраструктура для газовых автобусов.

«Если говорить про заправки, то их за последние пять лет стало существенно больше. В 2019−2020 годах, по-моему, их было четыре. На текущий момент, если не ошибаюсь, уже 18. И те проблемы, о которых раньше говорили перевозчики (очереди, некомфортно заправляться), ушли. На самом деле транспортные предприятия сами стремятся брать газовые автобусы, потому что это экономичнее», — ответил Путин.

Напомним, 16 апреля администрация Перми решила безвозмездно передать Пермскому пороховому заводу два дизельных автобуса 2019 года выпуска марки «Волгобас», которые ранее работали на городских маршрутах. Общая балансовая стоимость предлагаемого к передаче имущества составляет 19,3 млн руб.

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