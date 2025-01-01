В Перми нашли сбежавшего из работного дома жителя Башкортостана Он лежал под деревом в Черняевском лесу Поделиться Твитнуть

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ПрикамьеПоиск» обнаружили в Черняевском лесу беглеца из работного дома, уроженца Башкортостана. Об этом они рассказали в соцсетях.

Волонтёры отряда планировали поисковую операцию, которую в последний момент отменили. Решив не расходиться, они отправились на прогулку в Черняевский лес. Там они наткнулись на мужчину, лежащего у дерева и нуждающегося в помощи.

Выяснилось, что это житель соседней Республики Башкортостан, который сбежал из работного дома. Волонтёры связались с коллегами из родного города пропавшего и доставили его в социальный приют. Там мужчина смог привести себя в порядок и восстановить документы.

«Какой бы сложной ни казалась ситуация, всегда можно найти выход! Ситуации бывают разные, наш отряд это знает точно. Не проходите мимо человека в беде, помогите сами или позвоните по номеру 112. Неважно, трезв человек или нет, — никто не должен погибнуть в лесу. Этот случай снова подтверждает, что волонтёры всегда готовы прийти на помощь в трудные моменты!» — рассказали в отряде «ПрикамьеПоиск».

Отдельную благодарность коллеги выразили волонтёру Дмитрию Привалову (на фото) за наблюдательность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.