На севере Прикамья простятся с участником СВО Александром Никоновым
Он погиб ещё в феврале прошлого года
Во время спецоперации на Украине погиб житель с. Кочёво 58-летний Александр Никонов. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.
Военнослужащий был убит 22 февраля 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
По словам главы округа, гражданская панихида и прощание с военнослужащим состоятся 22 апреля: с 13:00 — отпевание, а с 13:30 до 14:00 — гражданская панихида и церемония прощания в здании клуба с. Кочёво.
«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего... Вечная память Герою...» — написал Александр Юркин.
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