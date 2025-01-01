На севере Прикамья простятся с участником СВО Александром Никоновым Он погиб ещё в феврале прошлого года Поделиться Твитнуть

Во время спецоперации на Украине погиб житель с. Кочёво 58-летний Александр Никонов. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.

Фото: Александр Юркин

Военнослужащий был убит 22 февраля 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

По словам главы округа, гражданская панихида и прощание с военнослужащим состоятся 22 апреля: с 13:00 — отпевание, а с 13:30 до 14:00 — гражданская панихида и церемония прощания в здании клуба с. Кочёво.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего... Вечная память Герою...» — написал Александр Юркин.

Как ранее писал «Новый компаньон», во время спецоперации на территории Украины погиб другой житель Коми округа, 47-летний старшина второй статьи Вячеслав Решетников из Юсьвы. В январе 2025 года подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО, а через три месяца погиб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.