Раненная при погоне ДПС пермячка пытается добиться компенсации Поделиться Твитнуть

коллаж АИФ

Жительница Перми, пострадавшая от нескольких огнестрельных ранений во время преследования полицией водителя без водительского удостоверения, сообщила сайту perm.aif.ru о своих намерениях добиваться возмещения ущерба.

В феврале 2024 года сотрудники ГИБДД вели погоню за автомобилем «Лада» без номерных знаков на трассе, соединяющей Болгары, Юго-Камский и Крылово. Водитель отказывался останавливаться, и после двух предупредительных выстрелов в воздух полицейские открыли огонь по шинам автомобиля.

В результате стрельбы пострадали два пассажира «Лады». Один из них получил одно огнестрельное ранение, а 18-летняя Наталья была ранена шестью пулями в ногу, живот и спину. У девушки было повреждено внутреннее строение почки, что потребовало месячного лечения в урологическом отделении и последующего длительного восстановления.

Следственные органы и прокуратура не выявили нарушений в действиях сотрудника полиции, открывшего огонь по транспортному средству. Единственным виновником был признан 21-летний водитель «Лады», управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Ему назначили 30 суток ареста и денежный штраф.

По словам Натальи, она планирует получить компенсацию за продолжительное лечение. Поскольку виновным признан водитель, она обратилась к нему в досудебном порядке с требованием о возмещении расходов. Молодой человек, проходивший срочную службу, ответил угрозами, заявив, что пожалуется в военную прокуратуру на шантаж и «нарушение его психического состояния в зоне СВО».

Девушка заявила о намерении повторно обратиться в следственный комитет и прокуратуру для пересмотра роли водителя «Лады» в случившемся и его вины в причинении ей ранений. Кроме того, она намерена добиться пересмотра оценки правоохранительными органами действий полицейского, выпустившего, по данным телеграм-канала BAZA, 30 пуль из автомата по автомобилю.

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