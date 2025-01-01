В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту нарушения прав женщины с инвалидностью Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе его расследования Поделиться Твитнуть

Следственными органами СК России по Пермскому краю по факту халатности должностных лиц, повлекшей нарушение прав женщины с ОВЗ, возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По информации из соцсетей, в Соликамске инвалид вынуждена передвигаться до своего жилища ползком уже несколько лет. В публикации подчёркивается, что городская администрация игнорирует судебные решения об установке пандуса, отказываясь выделять на это необходимые средства.

Руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину поручено лично доложить главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования и выявленных деталях произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Пермского края рассказали, что прокурор Соликамска Антон Павлович вместе с представителями местной администрации и специализированной организации в области строительства осмотрел входную группу дома и площадку около него, чтобы определить варианты оборудования пандуса или подъёмного механизма.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина в подъезде жилого дома заползает по лестнице, при этом её коляска стоит внизу. Проблема существует уже девять лет.

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