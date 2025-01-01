В ближайшие выходные жителей Пермского края ожидают температурные качели Разница температур между севером и югом региона будет достигать 15-20° Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В выходные на территории Пермского края ожидаются температурные качели. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, впервые с начала весны воздух прогреется до +20° и выше. На юго-западе ближайшие пять дней будут теплее нормы на 8-9°, на севере — около нормы. В отдельные периоды ожидается температурный контраст между севером и югом до 20°.

Днём 18 апреля на севере и востоке Прикамья пройдут снегопады до 5-8 мм, температура воздуха не выше 0°. На юго-запад начнёт поступать тёплый воздух, к вечеру столбики термометров поднимутся до +13…+15°. В Перми к вечеру ожидается до +8…+10°.

Под влиянием тропического воздуха 19 апреля днём начнётся резкое потепление с усилением юго-западного ветра с порывами до 15 м/с. К вечеру в южных и западных районах температура воздуха достигнет +20..+22°, в Перми — +20°, в восточных и северных районах — +15°.

Ночь 20 апреля на большей части территории региона будет очень тёплой (+10…+14°). Днём холодный фронт будет смещаться с севера на юг. Температура воздуха на юге составит +20…+22°, на севере +2…+5° с дождём, утром возможен мокрый снег. В Пермь придёт резкое похолодание — температура воздуха понизится с +18…+20° до +5°. В краевом центре и на юге в этот день возможны грозы, порывы ветра до 20 м/с.

Ранее «Новый компаньон» писал, что эксперты прогнозируют в регионе короткие, но ощутимые фазы потепления 19 и 22 апреля, что ускорит таяние остатков снега в центральных и южных районах. После потепления и дождей вероятно увеличение уровня воды в реках и второй пик половодья.

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