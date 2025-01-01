Названы даты основного пика половодья в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По информации ГИС-Центра ПГНИУ, в ближайшие дни прогнозируются две короткие, но ощутимые фазы потепления (19 и 22 апреля). Температура поднимется до +15…+20 градусов, что ускорит таяние остатков снега в центральных и южных районах региона.

После потепления и дождей, которые ожидаются 19 и 20 апреля, вероятно увеличение уровня воды в реках Прикамья и образование второго пика половодья. Предполагается, что этот пик будет основным, хотя и не достигнет обычных значений.

В северо-восточной части региона, где сосредоточена большая часть снежных запасов, потепление 19 апреля будет менее выраженным и более скоротечным, чем в других территориях. Затем и вовсе произойдёт новое вторжение арктического воздуха. Прогнозируется, что первая половина следующей недели также будет холодной. В таких условиях интенсивное таяние снега и значительный подъём уровня воды в реках маловероятны.

Приток воды в Камское водохранилище пока что формируется за счёт рек равнинной части края. По данным на 15 апреля, он составлял 2931 куб. м в секунду. Ожидается, что на следующей неделе произойдёт новый существенный прирост.

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