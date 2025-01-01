Следком опубликовал видео с места гибели на пожаре четырёх человек в Прикамье Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Следственное управление СКР по Пермскому краю обнародовало видеоматериалы с места пожара в с. Сосново Чайковского округа, где трагически погибли четыре человека.

На видео запечатлена работа следователей совместно с сотрудниками МЧС России на месте происшествия. Они проводят необходимые мероприятия для выяснения всех деталей и причин, приведших к трагедии.

Возгорание произошло вечером 17 апреля. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали огонь, однако внутри сгоревшего дома были найдены тела четырёх погибших.

По данному факту Следственным комитетом по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что возгорание на площади в 100 кв. м ликвидировали 19 огнеборцев и 5 единиц техники.

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