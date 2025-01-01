На пожаре в Пермском крае погибли четыре человека Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В селе Сосново Чайковского округа в одном из частных домов по ул. Школьная произошёл пожар, во время тушения которого были обнаружены тела четырёх взрослых людей.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что возгорание на площади в 100 кв. м ликвидировали 19 огнеборцев и 5 единиц техники. Обстоятельства и причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.

По факту гибели четырёх человек во время пожара Следственный отдел по городу Чайковский СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Следователи и следователи — криминалисты регионального следственного управления выехали на место происшествия. Проходит осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели людей.





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