В Прикамье замедлился рост потребительского спроса Задолженность крупных компаний незначительно увеличилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае, как и по всей РФ, в марте 2025 года наблюдалось снижение динамики потребительских расходов, особенно в секторе товаров не первой необходимости. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

В частности, сохранилась тенденция к уменьшению объёмов реализации легковых машин. Однако укрепление курса рубля привело к значительному увеличению интереса к туристическим поездкам: жители Пермского края стали активнее приобретать билеты на самолёты и поезда, а также бронировать номера в гостиницах.

В марте 2025 года годовой уровень инфляции в Пермском крае продемонстрировал небольшой рост по сравнению с февралём, достигнув 10,5%. Ожидания населения относительно инфляции и прогнозы предприятий относительно цен снизились, но при этом остались на достаточно высоком уровне.

Высокие процентные ставки по займам оказывали сдерживающее влияние на кредитную активность граждан. В январе и феврале наблюдалось существенное сокращение выдачи новых кредитов, включая ипотечные, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что привело к замедлению темпов роста задолженности. В то же время, объём депозитов населения в банках продолжал увеличиваться. Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса замедлилось, в то время как задолженность крупных компаний незначительно увеличилась.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.