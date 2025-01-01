В Перми нашли мёртвым сотрудника ООО «СК Уралкровля» Ведётся проверка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала расследование инцидента, повлекшего смерть сотрудника ООО «СК Уралкровля».

Согласно уведомлению работодателя, 15 апреля водитель, выполнявший служебную доставку на базу предприятия (Пермь, ул. Куйбышева, 117), был найден мёртвым в кабине автомобиля. Транспортное средство было припарковано справа от проезжей части на пересечении улиц Куйбышева и Лодыгина. Прибывшие медики констатировали смерть работника 1960 г.р.

В данный момент создаётся комиссия для расследования произошедшего, задача которой — выяснить все обстоятельства и причины гибели. Будет проведён тщательный анализ документации, регламентирующей трудовую деятельность погибшего, включая режим работы и отдыха. Также запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

«В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры в рамках компетенции инспекции», — подчеркнул заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по вопросам охраны труда) Павел Бахтагареев.

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