В столице Прикамья на выходные изменят схему движения двух автобусов Это связано с ремонтом трамвайных путей Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В Перми 19 и 20 апреля будет изменена схема движения автобусных маршрутов №4 и 36. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми.

Ограничение связано с ремонтом трамвайных путей, отметили в дептрансе.

В частности, автобусы маршрута №4 из центра города будут пропускать остановку «Улица Стахановская», а №36 будут следовать из центра в объезд по ул. Советской Армии.

Что касается остальных автобусных маршрутов, то они будут курсировать с разворотом на перекрестке улиц Мира и Снайперов, останавливаясь на всех остановочных пунктах без исключения, сообщили в пермском дептрансе.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», 18 апреля в Перми введут ограничение для движения транспорта на пересечении улиц Мира и Стахановской. Запрет будет действовать с 23:00 часов 18 апреля до 6:00 21 апреля в связи с работами по реконструкции трамвайных путей.

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