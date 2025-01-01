Алина Наумова В Перми предупредили о закрытии улиц Мира и Стахановской Ограничение будет действовать с 18 по 21 апреля Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С пятницы, 18 апреля, в Перми введут ограничение для движения транспорта на пересечении улиц Мира и Стахановской. Запрет будет действовать с 23:00 часов 18 апреля до 6:00 21 апреля. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

По информации, предоставленной краевым Центром безопасности дорожного движения, ограничения вводится в связи с работами по реконструкции трамвайных путей. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения.





В департаменте дорог и транспорта просят пермяков запланировать свой маршрут заранее и отнестись к ограничениям с пониманием.





Ранее также сообщалось , что в Перми с 08:30 17 апреля до 07:00 21 апреля будет перекрыт проезд по ул. Левченко в районе перекрёстка с ул. Карпинского. Ограничение коснётся обеих сторон, сообщают в пресс-службе администрации Перми. Перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали на ул. Левченко. Объезд возможен по улицам Капитана Гастелло и Танкистов. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.

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