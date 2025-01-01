Пермяков предупредили о перекрытии улицы Левченко Ограничение будет действовать до 21 апреля Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми с 08:30 17 апреля до 07:00 21 апреля будет перекрыт проезд по ул. Левченко в районе перекрестка с ул. Карпинского. Ограничение коснётся обеих сторон, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Перекрытие связано с ремонтом тепломагистрали на ул. Левченко. Объезд возможен по улицам Капитана Гастелло и Танкистов. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.

Кроме того, 18 апреля с 09:00 энергетики ограничат подачу тепла и горячей воды для 20 жилых домов на улицах Левченко, Челюскинцев, Мильчакова, Гастелло, Луньевская и в Бершетском переулке — для проведения ремонта. Сообщается, что отопление и горячее водоснабжение будут восстановлены в тот же день.

Напомним также, что до конца мая 2025 года будет скорректирована организация движения на пересечении улиц Крисанова и Пушкина в Перми. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края и опубликовали схему перекрытия.

По информации, предоставленной КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края», данное ограничение связано с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения в период работ по переносу инженерных сетей.

В минтрансе обратились к водителям с просьбой проявить терпение и учитывать данную информацию при планировании поездок. «Не забудьте проинформировать ваших родных и знакомых об изменениях в схеме движения», — добавили в ведомстве.









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