Путин подписал указ о назначении четырёх председателей судов в Прикамье Также назначены 11 судей в территориях и краевой столице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Указом президента РФ Владимира Путина от 17 апреля 2025 года № 244 в Пермском крае на 6-летний срок полномочий назначены четыре председателя судов. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В частности, председателем Краснокамского городского суда стал Сергей Плешивцев, председателем Мотовилихинского районного суда Перми — Дмитрий Егоров, Пермского районного суда — Дмитрий Данилов, Чернушинского районного суда — Ольга Мень. Всем, кроме Егорова, были продлены полномочия на действующих рабочих местах.

Этим же указом судьями Пермского краевого суда стали Екатерина Калашникова, Наталья Лепихина и Анна Соколова. Судьёй Добрянского районного суда назначили Арину Липилину, Кировского районного — Ольгу Николаеву, Кудымкарского городского — Анну Карпову, Кунгурского городского — Марию Нохрину, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районного судов Перми — Ирину Соколову и Владислава Тукалова соответственно.

Напомним, в ноябре 2019 года Дмитрий Егоров стал председателем Чусовского городского суда. Впервые он возглавил этот суд в ноябре 2013 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.