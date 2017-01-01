Дмитрий Егоров назначен председателем Чусовского городского суда

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В Чусовском городском суде официально представлен председатель суда. Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября на 6-летний срок полномочий назначен Дмитрий Егоров, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Дмитрий Егоров родился в 1977 году в г. Димитровграде Ульяновской области. В 1998 году окончил Пермский филиал юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. Имеет стаж работы в должности судьи 14 лет. Дмитрий Егоров возглавляет Чусовской городской суд с ноября 2013 года. Это его второй срок полномочий.