Елена Бардукова На поддержку аграриев в Пермском крае в 2025 году будет направлено 3,05 млрд рублей До сельхозтоваропроизводителей доведено 1,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 годы на поддержку сельхозтоваропроизводителей Прикамья будет направлено 3,05 млрд руб., из них 1,95 млрд руб. — из регионального бюджета. Большая часть — на поддержку животноводства (39%), об этом на заседании правительства Пермского края сообщила министр агропромышленного комплекса региона Анна Быкова.

Министр рассказала, что по состоянию на 16 апреля 2025 года до аграриев региона доведено 1,2 млрд руб. До конца следующей недели сумма выплат увеличится до 50% от всех средств поддержки.

Одним из ключевых мероприятий аграрного сектора являются весенне-полевые работы. По словам Анны Быковой, подготовка к ним уже находится на финальной стадии. При благоприятных погодных условиях аграрии выйдут в поля с 6 по 15 мая.

В 2025 году общая плановая посевная площадь в организованном секторе в Прикамье составит 622,3 тыс. га. На данный момент обеспеченность семенами картофеля в регионе составляет 100%, зерновых и зернобобовых культур — 78%, масличных — 70%. Министр сообщила, что к началу весенне-полевых работ обеспеченность кондиционными семенами составит порядка 96% — это выше, чем в прошлом году. Лидерами по качеству посевного материала являются Большесосновский, Оханский и Очёрский округа.

Для проведения весенне-полевых работ аграриям Прикамья необходимо 22,9 тыс. т минеральных удобрений, в наличии — 15,7 тыс. т.

«Здесь ситуация меняется каждый день, потому что большая часть производителей работает, что называется, «с колёс». Поэтому мы ожидаем, что потребности будут удовлетворены на 100% к моменту, когда аграрии зайдут в поля», — объяснила Анна Быкова.

Готовность техники составляет 87%. По словам министра, с точки зрения обеспеченности ГСМ ситуация существенно лучше, чем в прошлом году: по бензину потребность закрыта более чем на 100%, по дизельному топливу — более чем на 95%.

Кроме того, на данный момент по программе льготного краткосрочного кредитования сельхозтоваропроизводителей сельскохозяйственным организациям выдано 23 кредита на общую сумму почти 2,7 млрд руб., малым формам хозяйствования — 16 кредитов на 101 млн руб.

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