В Пермском крае идёт подготовка к началу весенне-полевых работ До сельхозтоваропроизводителей региона доведено 780,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году общая плановая посевная площадь в организованном секторе в Прикамье составит 622,3 тыс. га. Из неё 66,2%, или 411,9 тыс. га, придётся на кормовой клин, 30,1% (187,5 тыс. га) — на зерновые и зернобобовые культуры.

Также, по данным министерства агропромышленного комплекса Пермского края, 1,7% от посевной площади составят рапс (3,46 тыс. га), технические культуры (3,39 тыс.га), картофель (3,17 тыс. га) и овощи открытого грунта (0,62 тыс.га). На озимый клин пришлось 2% от посевной площади (11,8 тыс. га).

В ведомстве подчёркивают, что ключевая задача отрасли — обеспечить предприятия молочного и мясного животноводства необходимым запасом кормов. Структура посевных площадей предоставит возможность сбалансировано кормить животных в летний период и заготовить корма на зиму.

Для проведения весенне-полевых работ аграриям Прикамья необходимо 22,9 тыс. тонн минеральных удобрений. По состоянию на 10 марта 2025 года у сельхозтоваропроизводителей в наличии имеется 15,9 тыс. тонн — 69% от общей потребности. Для сравнения: на аналогичную дату 2024 года обеспеченность минеральными удобрениями составляла 40%. В министерстве сообщают, что к началу весенне-полевых работ аграрии будут обеспечены удобрениями на 100%.

Кроме того, данный момент до сельхозтоваропроизводителей доведено 780,5 млн руб. В настоящее время по ряду направлений господдержки идёт перечисление средств, завершаются процедуры отбора получателей, заключаются соглашения. До начала посевной кампании до сельскохозяйственных товаропроизводителей будет доведено более 1,5 млрд руб.

В третьей декаде апреля аграрии Прикамья приступят к весновспашке и закрытию влаги, массовая посевная кампания пройдёт 6—10 мая 2025 года — по данным Росгидромета, в первой половине мая фон температуры воздуха и почвы повысится до достаточного уровня для начала посевной работы. Такие сроки близки к обычным.

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