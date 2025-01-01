Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Прикамье Люди в Кизеле живут в разваливающемся доме, но их до сих пор не переселили Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей аварийного дома в Кизеле. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве пояснили, что ранее в приёмную Бастрыкина ВКонтакте обратилась жительница Кизела. Она рассказала, что в городе нарушаются права жильцов многоквартирного дома на улице Пролетарской. Здание было построено ещё в далёком 1940 году, а сейчас уже не пригодно для проживания. На стенах дома — глубокие трещины, потолочные перекрытия частично обвалились, а комнатах — сырость и плесень. Кроме того, в здании нет горячей воды.

Дом признали аварийным ещё в 2021 году, но жителям до сих пор не предоставили благоустроенное жильё. Расселить дом чиновники обещают лишь к 2030 году, когда дом окончательно развалится. Многочисленные обращения жильцов в различные инстанции не дали результатов. В СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководитель следкома по региону Денис Головкин должен представить ему доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по её итогам решении.

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