Алина Наумова В Перми усилили контроль за качеством питьевой воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае во время половодья ухудшилось качество воды в реках Чусовая и Сылва. В связи с этим компания «НОВОГОР-Прикамье» перешла на усиленный режим работы водозаборов и сооружений водоподготовки.

По информации пресс-службы «НОВОГОР-Прикамье», специалисты лаборатории компании заметили, что в реках увеличилась мутность, цветность, а также возросла микробиологическая и бактериальная загрязнённость воды. При обнаружении этого Чусовской водозабор и фильтровальная станция в Новых Лядах перешли на усиленный режим водоподготовки — увеличение времени очистки воды, ужесточение контроля сооружений, качества воды в городской сети водопровода. Кроме того, из-за введения большей дозы реагентов специалисты стали чаще брать анализы. Дозы реагентов для очистки контролируются, и проверяются их остаточные концентрации в воде.





По словам Ирины Батуриной, главного технолога «НОВОГОР-Прикамье», пробы воды для исследования берутся каждый час. Мониторинг качества воды проводится по 70 физико-химическим, 11 микробиологическим и 1 гидробиологическому показателю. В настоящее время контроль ведётся и органами санитарно-эпидемиологического надзора, дополнительную безопасность питьевой воды даёт современное оборудование.

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