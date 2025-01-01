В Минобре Прикамья прокомментировали случай в школе с мытьём выброшенных котлет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве образования Пермского края прокомментировали инцидент на кухне в школе п. Уральский Нытвенского округа. Сотрудница корпуса, где обучаются ученики с 5 по 11 класс, извлекает котлеты из кастрюли с пищевыми отходами, промывает их под проточной водой и помещает на противень.

Накануне видеозапись происшествия опубликовал портал 59.ru.

После обнародования видео директор школы заявил о начале внутренней проверки работы кухни.

В министерстве образования Пермского края сайту perm.aif.ru прокомментировали ситуацию с промыванием недоеденных котлет. Представители ведомства подтвердили факт проверки и сообщили о планах ужесточения контроля в данной сфере.

«По информации управления образования администрации Нытвенского округа, проводится служебная проверка. Ранее жалоб на питание от детей и родителей не поступало. Будет усилен контроль организации питания обучающихся и соблюдения санитарных требований», — заявили в минобре.

Известно, что услуги в столовой по контракту оказывает ИП Деменева.

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