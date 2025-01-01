Каждый восьмой работник Пермского края опасается увольнения из-за ИИ Поделиться Твитнуть

Аналитики hh.ru и девелопер Level Group опросили сотрудников российских компаний и соискателей, чтобы выяснить, как они воспринимают внедрение искусственного интеллекта в офисе — боятся остаться без работы или радуются новым возможностям.

Опрос показал, что большинство (76%) жителей Пермского края готовы к внедрению ИИ в трудовой процесс. При этом более трети (35%) приветствуют эту инициативу безоговорочно, видя в ней возможность повышения продуктивности и высвобождения времени для более сложных задач. Ещё 41% поддерживают нововведение, но с условием сохранения рабочих мест, что является наиболее распространённой позицией.

Каждый двенадцатый (12%) выражает опасения, связанные с возможными сокращениями из-за автоматизации. Некоторые полагают, что работодатели внедряют новые технологии прежде всего для оптимизации затрат, а не для улучшения условий труда. 6% опрошенных сомневаются в применимости ИИ в их профессиональной деятельности, а 3% не смогли сформулировать своё мнение, возможно, из-за недостатка информации.

По словам Марии Игнатовой из hh.ru, ИИ в основном ориентирован на оптимизацию интеллектуального труда и рутинных операций в креативных (дизайнеры, копирайтеры) и бизнес-ориентированных (юристы, бухгалтеры) сферах. Важно понимать, что ИИ — это инструмент, ускоряющий и повышающий эффективность выполнения задач, а не замена человеческому труду. Поэтому освоение работы с ИИ становится важным и востребованным навыком, значимость которого будет только расти.

Восприятие ИИ варьируется в зависимости от профессии: более 40% управленцев, юристов, маркетологов и IT-специалистов поддерживают внедрение технологий. В строительстве, туризме и других прикладных областях уровень поддержки составляет 34-37%. Наибольшую обеспокоенность проявляют специалисты в сфере IT и закупок: более 13% считают, что новые технологии создадут им дополнительные проблемы.

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