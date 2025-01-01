Количество обращений бизнес-омбудсмену Прикамья снизилось на 16% Более число жалоб связаны с вопросами земельно-имущественных отношений Поделиться Твитнуть

Слайд из презентации Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Прикамье Павла Новосёлова в 2024 году поступило 727 обращений, что на 16% меньше, чем годом ранее (873). Как рассказал на заседании краевого парламента бизнес-омбудсмен, из общего числа в 35% случаев письменные жалобы признаны обоснованными, нарушения подтвердились, и права предпринимателей были восстановлены.

Большее количество обращений было связано с вопросами земельно-имущественных отношений. Предприниматели сталкивались с отказами в предоставлении земельных участков для размещения некапитальных объектов, проблемами с обоснованием кадастровой стоимости объектов недвижимости по результатам государственной кадастровой оценки, признанием объекта самовольной постройкой, а также отказами в переводе земельного участка из одной категории в другую.

Также темы обращений были связаны со сферами надзорной деятельности и госконтрактов, уголовно-правовыми отношениями и налоговым, лесным и экологическим администрированием. В прошлом году выросло количество профилактических мероприятий контрольных органов — в 2024 году было проведено 100,7 тыс. таких мероприятий (87,5 тыс. в 2023 году). Выросло и количество внеплановых проверок бизнеса — с 1,2 тыс. в 2023 году до 1,8 тыс. в 2024-м.

По словам председателя Заксобрания Пермского края Валерия Сухих, краевой парламент может опираться на рекомендации и инициативы бизнес-омбудсмена для совершенствования законодательства в сфере поддержки предпринимательства.

«Такое взаимодействие — ещё одна возможность выявлять потребности бизнеса, оценить эффективность введённых мер поддержки и своевременно скорректировать законодательство для улучшения условий предпринимательской деятельности в Прикамье», — подчеркнул спикер.

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