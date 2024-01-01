Алёна Бронникова Бизнес-омбудсмен Прикамья за год получил почти 900 обращений от предпринимателей Зафиксирован рост количества представителей бизнеса на территории региона Поделиться Твитнуть

В прошлом году в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павла Новосёлова поступило 873 обращения. Из них восемь жалоб были коллективными от 52 субъектов предпринимательской деятельности. Всего за помощью обратились 925 представителей бизнеса.

Согласно представленному на пленарном заседании краевого заксобрания докладу Павла Новосёлова по итогам 2023 года, больше всего обращений было связано с вопросами земельно-имущественных отношений, сферы закупок. Вследствие введения моратория на проведение проверок контрольно-надзорными органами впервые снизилось количество соответствующих жалоб. Также впервые были зафиксированы обращения грузоперевозчиков, связанные с отсутствием на пунктах контроля информационных табло с уведомлением о нарушении. Проблему удалось устранить после обращения в прокуратуру.

Кроме того, по данным учёта субъектов предпринимательской деятельности, за последние три года отмечается рост числа представителей бизнеса. Так, с 2021 года этот показатель увеличился со 102 до 106 тыс. При этом количество самозанятых в 2023 году увеличилось на 46% (с 110 до 161 тыс.) по сравнению с предыдущим годом.

Павел Новосёлов также добавил, что в прошлом году институт Уполномоченного отметил 10-летний юбилей. Пермский край вошёл в число регионов, ставших одним из первых в 2013 году, где была учреждена должность бизнес-омбудсмена.

Председатель Законодательного собрания Прикамья Валерия Сухих подчеркнул, что нормотворческая работа в сфере поддержки предпринимательства невозможна без обратной связи.

«Институт Уполномоченного помогает нам понять актуальные запросы бизнес-сообщества, чтобы в случае необходимости оперативно оказывать законодательную поддержку, совершенствуя правовую базу. Это особенно важно сегодня, когда в условиях санкционного давления регион предпринимает большие усилия для поддержки предпринимательства», – прокомментировал спикер.

На заседании отсутствовали Николай Благов, Александр Бойченко, Дмитрий Кожанов, Григорий Малинин, Вагаршак Сарксян, Геннадий Шилов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.