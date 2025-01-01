Законопроект о принудительном демонтаже вывесок в Прикамье прошёл два чтения Муниципалитеты смогут сами убирать вывески, не соответствующие правилам благоустройства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Прикамья приняли проект закона, разрешающего муниципалитетам регулировать вопросы демонтажа элементов благоустройства, не соответствующих правилам благоустройства. Речь идёт, в том числе, о вывесках.

Ранее инициатива администрации Перми была одобрена профильным комитетом краевого парламента. Как сообщалось, для краевого центра острой проблемой является размещение не соответствующих правилам вывесок, а также отсутствие у органов местного самоуправления полномочий по регулированию вопроса их демонтажа, что негативно отражается на архитектурном облике города.

Законопроект был утверждён в двух чтениях на заседании краевого заксобрания 17 апреля. По информации, указанной в проекте документа, закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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