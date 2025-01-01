В Прикамье одобрили предложение дать муниципалитетам право демонтировать «неправильные» вывески Законопроект рассмотрят на заседании в апреле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект о наделении органов местного самоуправления правом демонтировать несоответствующие правилам благоустройства элементы, в том числе вывески, был одобрен профильным комитетом парламента Прикамья. Заседание комитета по развитию инфраструктуры состоялось 15 апреля.

Как рассказала начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Анна Лебедева, для Перми острой проблемой является размещение вывесок, не соответствующих правилам благоустройства, а также отсутствие у муниципалитета полномочий по регулированию вопроса их демонтажа. Только в 2024 году было выявлено около 5 тыс. таких вывесок, из них 4181 — на объектах капитального строительства, демонтировано было 3884. Чаще всего нарушения выявляются в части требований к внешнему виду, размеру и уровню размещения элементов.

«Отсутствие у органов местного самоуправления Перми полномочий по регулированию вопросов демонтажа элементов благоустройства, не соответствующих правилам, негативно отражается на архитектурном облике города», — отметила представитель мэрии.

Она добавила, что в рамках муниципального контроля собственникам вывесок выдают предписания по устранению нарушений, ведутся переговоры как с местными, так и с федеральными предпринимателями и организациями, прорабатывается механизм демонтажа. Для добровольного устранения нарушений механизмом планируется предусмотреть переходные периоды. Для демонтажа планируется привлечь подрядчика. Денежные средства будут предусмотрены на эти работы в бюджете. В первую очередь власти оценят количество установленных с нарушениями вывесок, которые собственники снимут в добровольном порядке, после чего будет оценён объём оставшихся объектов.

«Перед тем как убрать вывески, мы настаиваем, чтобы был диалог с каждым предпринимателем, и к демонтажу приходили только тогда, когда понимали, что предприниматель не выполняет позиции переговорных процессов. Мы должны понять, кто абсолютно не собирается приводить вывески к нашим правилам благоустройства, и работать с ними», — добавил председатель комитета Павел Черепанов.

Инициатива была внесена в заксобрание в марте главой Перми Эдуардом Сосниным. Длительное время в городе действовала процедура принудительного демонтажа вывесок, не соответствующих правилам. Однако в связи с удовлетворением протеста прокуратуры такой порядок демонтажа признали утратившим силу.

Поступивший законопроект депутаты краевого парламента должны рассмотреть в апреле. В случае его одобрения на пленарном заседании 17 апреля правом регулировать вопросы демонтажа таких элементов благоустройства будут наделены все муниципалитеты.

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