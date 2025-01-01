В Прикамье муниципалитетам могут разрешить демонтаж «неправильных» вывесок Мэр Перми внёс в региональный парламент соответствующий законопроект Поделиться Твитнуть

Денис Камов

Глава Перми Эдуард Соснин внёс в заксобрание Пермского края проект закона, согласно которому органы местного самоуправления смогут регулировать вопросы демонтажа элементов благоустройства. Речь идёт о различных вывесках. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Длительное время в Перми действовала процедура принудительного демонтажа вывесок, не соответствующих правилам. Однако в связи с удовлетворением протеста прокуратуры Перми такой порядок демонтажа признали утратившим силу.

По данным сопроводительных документов, в прошлом году в Перми было выявлено около 5 тыс. таких вывесок: 793 на нестационарных объектах и 4181 на объектах капитального строительства. По мнению авторов законопроекта, такая ситуация негативно сказывается на архитектурном облике города.

Поступивший законопроект депутаты краевого парламента должны рассмотреть в апреле.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.