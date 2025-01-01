В Пермском крае одобрили налоговые льготы для малых технологических компаний Закон будет действовать до конца 2030 года Поделиться Твитнуть

Слайд из презентации Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края

В Пермском крае приняли законопроект о введении налоговых льгот для региональных организаций, включённых в Реестр малых технологических компаний (МТК). Документ был рассмотрен и утверждён в двух чтениях на пленарном заседании краевого Законодательного собрания 17 апреля.

МТК смогут воспользоваться пониженными ставками по налогу на прибыль организаций уже в этом году. Налоговые ставки будут зависеть от суммы выручки. Так, 8% будет установлено для МТК, выручка которых за предшествующий календарный год не превышает 1 млн руб., 10% — при выручке от 1 до 300 млн руб., 12% — при выручке от 300 млн до 2 млрд руб., 14% — от 2 до 4 млрд руб.

Также вводятся пониженные ставки для МТК, применяющих упрощённую систему налогообложения. Размер в 1% будет установлен для организаций, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и 5% — по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Как рассказала министр экономического развития и инвестиций Прикамья Татьяна Чуксина, всего в регионе действует 94 таких организации, совокупный объём их выручки за 2023 год вырос на четверть (до 26,5 млрд руб.). Почти половина МТК — активные стартапы с выручкой в размере 1-300 млн руб., треть — молодые компании с выручкой менее 1 млн руб., 4% — зрелые игроки, выручка которых превышает 2 млрд руб. По видам деятельности больше всего организаций в регионе действует в области научных исследований и разработок (34%), разработки компьютерного ПО (32%) и производства компьютеров, электронных и оптических изделий (7%).

Воспользоваться мерой поддержки смогут МТК, выручка которых не превышает 4 млрд руб., основной вид деятельности входит в утверждённый российским правительством перечень приоритетных, таких как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи и т.д.

Согласно проекту, закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Его действие предусмотрено до 1 января 2031 года.

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