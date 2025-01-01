В Прикамье слесарь по ремонту автомобилей найден мёртвым на работе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала выяснение деталей инцидента, приведшего к гибели сотрудника муниципального учреждения «Спецавтохозяйство г. Березники».

Согласно уведомлению, поступившему от работодателя, 14 апреля, примерно в полдень, коллеги обнаружили слесаря по ремонту автомобилей в инструментальной мастерской без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть работника 1963 г. р.

В данный момент создается комиссия для расследования происшествия с целью определения обстоятельств и причин, приведших к летальному исходу. Также будет проведён юридический анализ документации, касающейся трудовой деятельности погибшего, включая его график работы и отдыха. Кроме того, будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

"В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры», – прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае по вопросам охраны труда Павел Бахтагареев.

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