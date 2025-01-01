В Пермском крае под колёсами авто погиб пешеход Проводится расследование обстоятельств ДТП Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Александровске Пермского края 16 апреля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в краевой ГАИ.

Около 21:20 на ул. Мехоношина, двигаясь от ул. Пушкина в сторону ул. Войкова, автомобиль «Рено», управляемый водителем 1962 г.р., совершил наезд на пешехода 1975 г.р. По предварительным данным, инцидент произошёл вблизи дома №1 по ул. Мехоношина. Установлено, что пешеход находился на дороге, не намереваясь её пересекать.

В результате столкновения пешеход скончался на месте аварии.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств ДТП. Правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только в специально отведённых для этого местах и использовать светоотражающие элементы для повышения видимости в тёмное время суток.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.