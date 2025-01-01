В Прикамье начался приём заявок на конкурс «Пермский сувенир» Заявиться можно в семи номинациях Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Приём заявок на региональный конкурс «Пермский сувенир» продлится до 10 мая. Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, заявиться на участие могут все желающие, независимо от возраста и рода деятельности.

В этом году предусмотрено семь номинация: «Этнографический сувенир», «Сувенир-посуда», «Гастрономический сувенир (напитки, еда)», «Сувенир-аксессуар», «Сувенир-игрушка, настольная игра», «Промо-сувенир (линейка сувениров)» и «VIP сувенир».

В состав экспертной комиссии войдут эксперты декоративно-прикладного творчества и ремёсел, туризма, маркетинга, PR, культуры, еvent-индустрии. Победители и призёры получат возможность распространять свою продукцию в Туристских информационных центрах Пермского края и в других учреждениях региона.

Итоговое мероприятие состоится 21 мая на форуме «Дни пермского бизнеса». В этот день планируется проведение ярмарки, где мастера Прикамья смогут представить свою продукцию и сувениры.

Заявки принимаются на Туристическом портале Пермского края. Каждый участник имеет право заявить не более пяти сувениров.

Добавим, что в прошлом году участие в конкурсе приняли 182 мастера Пермского края.

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