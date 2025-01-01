Алёна Морозова
Директор пермского Театра-Театра снова стал самым высокооплачиваемым руководителем в отрасли
Ежемесячная заработная плата Егора Мухина составила почти миллион рублей
«Новому компаньону» стали известны размеры заработной платы руководителей учреждений культуры Пермского края за 2024 год.
По данным краевого министерства культуры, самым высокооплачиваемым в этой категории управленцев стал исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин: его среднемесячная зарплата составила более 928 тыс. руб. Художественный руководитель того же театра Борис Мильграм на втором месте в регионе: его зарплата — 769,5 тыс. руб. в месяц.
Интересно, что год назад Егор Мухин тоже оказался самым высокооплачиваемым руководителем в сфере культуры и тоже обогнал Бориса Мильграма, однако в то время их зарплаты были почти равны. Нынче же доход Егора Мухина существенно увеличился, тогда как зарплата Бориса Мильграма практически не выросла.
Анна Волк, генеральный директор Пермского театра оперы и балета уступает коллеге более чем вдвое: её среднемесячная зарплата составила 423 тыс. руб. Директор Пермского ТЮЗа Артём Агеев получал в 2024 году 364 тыс. руб. в месяц.
Среди самых высокооплачиваемых менеджеров в сфере культуры — директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина со среднемесячной зарплатой в 512,6 тыс. руб.
Из музейных руководителей на первом месте по уровню дохода — директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова: её зарплата в прошлом году равнялась 294,5 тыс. руб. в месяц. Директор Пермской галереи Юлия Тавизян существенно ей уступает с 199,6 тыс. руб. в месяц. Директор Музея современного искусства ПЕРММ Наиля Аллахвердиева до своего увольнения зарабатывала в месяц 228,6 тыс. руб.
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