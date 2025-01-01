Алёна Морозова Директор пермского Театра-Театра снова стал самым высокооплачиваемым руководителем в отрасли Ежемесячная заработная плата Егора Мухина составила почти миллион рублей Поделиться Твитнуть

Егор Мухин

Театр-Театр

«Новому компаньону» стали известны размеры заработной платы руководителей учреждений культуры Пермского края за 2024 год.

По данным краевого министерства культуры, самым высокооплачиваемым в этой категории управленцев стал исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин: его среднемесячная зарплата составила более 928 тыс. руб. Художественный руководитель того же театра Борис Мильграм на втором месте в регионе: его зарплата — 769,5 тыс. руб. в месяц.

Интересно, что год назад Егор Мухин тоже оказался самым высокооплачиваемым руководителем в сфере культуры и тоже обогнал Бориса Мильграма, однако в то время их зарплаты были почти равны. Нынче же доход Егора Мухина существенно увеличился, тогда как зарплата Бориса Мильграма практически не выросла.

Анна Волк, генеральный директор Пермского театра оперы и балета уступает коллеге более чем вдвое: её среднемесячная зарплата составила 423 тыс. руб. Директор Пермского ТЮЗа Артём Агеев получал в 2024 году 364 тыс. руб. в месяц.

Среди самых высокооплачиваемых менеджеров в сфере культуры — директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина со среднемесячной зарплатой в 512,6 тыс. руб.

Из музейных руководителей на первом месте по уровню дохода — директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова: её зарплата в прошлом году равнялась 294,5 тыс. руб. в месяц. Директор Пермской галереи Юлия Тавизян существенно ей уступает с 199,6 тыс. руб. в месяц. Директор Музея современного искусства ПЕРММ Наиля Аллахвердиева до своего увольнения зарабатывала в месяц 228,6 тыс. руб.





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