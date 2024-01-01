Директор Театра-Театра в Перми получает в месяц более 750 тысяч рублей Чуть меньше зарабатывает художественный руководитель того же учреждения Поделиться Твитнуть

Стали известны зарплаты руководителей учреждений культуры в Пермском крае за 2023 год.

Как рассказали «Рифею» в министерстве культуры Прикамья, самая высокая зарплата оказалась у исполнительного директора пермского Театра-Театра Егора Мухина. Он получает в месяц по 754,8 тыс. руб. Издание отмечает рост зарплаты руководителя по сравнению с 2022 годом на 251,1 тыс. руб.

На втором месте — художественный руководитель того же театра Борис Мильграм. Его доход — 749,5 тыс. руб. в месяц (+42,1 тыс. руб. по сравнению с месячным заработком в 2022 году).

Тройку лидеров по уровню заработка замыкает директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. Её получка — 461,9 тыс. руб. в месяц.

Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк заняла четвёртое место. Она получает 303,8 тыс. руб. в месяц.

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