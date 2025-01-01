В акватории Камы в Перми столкнулись два судна Поделиться Твитнуть

фото: полиция на транспорте

В Перми сотрудники транспортной полиции задержали гражданина, управлявшего водным транспортом в состоянии алкогольного опьянения и нарушившего правила судоходства, об этом сообщили в пресс-службе полиции на транспорте.

В информации сказано, что 25 марта в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожном и водном транспорте Перми поступило сообщение о том, что на реке Каме в районе Камской ГЭС произошло столкновение моторного судна с деревянной лодкой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции задержали нетрезвого 40-летнего жителя Перми, управлявшего моторным судном.

Установлено, что мужчина, управляя судном "Казанка-5", совершил столкновение с деревянной лодкой, в которой находились рыбаки.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения водителя, показав результат 0,7 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Судно нарушителя было отправлено на штрафстоянку.

По словам задержанного, вдень происшествия он вместе с супругой употребил спиртные напитки и решил покататься на лодке. Увидев рыбаков, он решил их напугать, что привело к столкновению и серьезному повреждению лодки рыбаков, которая практически полностью ушла под воду. В результате инцидента нарушитель получил травму головы и ушибы.

Свою вину в содеянном нарушитель признал, на него составлены административные протоколы.

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