В гослотерее «Остатки сладки» житель Прикамья выиграл 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В розыгрыше № 6125 государственной лотереи «Остатки сладки», состоявшемся 16 апреля 2025 года, главный приз в размере 1 236 966 руб. достался участнику из Пермского края.

Обладатель счастливого билета пока не заявил о своих правах на выигрыш в лотерейном центре «Столото». Не исключено, что ему ещё не известно о выигрыше. Установлено, что билет был приобретён через мобильное приложение «Столото».

Напомним, в лотерее «Остатки сладки» каждый билет содержит одно игровое поле с 12 числами в диапазоне от 1 до 24. Числовые комбинации в билетах сформированы заранее. Минимальный размер гарантированного суперприза составляет 150 тыс. руб. Лотерея предусматривает 5 категорий выигрышей. Все выигрыши, за исключением суперприза, имеют фиксированный размер. Размер выигрыша зависит от количества угаданных или неугаданных чисел в билете участника.

В «Столото» отметили, что период обращения за выигрышем составляет около 3,5 лет с момента проведения розыгрыша. Узнать итоги тиражей, а также получить информацию о способах и местах получения выигрыша можно в мобильном приложении «Столото», на официальном сайте stoloto.ru или по тел. 8-900-555-00-55.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.