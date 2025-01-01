В Перми уменьшилось число земельных участков без оформленных прав Нарушители оштрафованы на 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В первом квартале 2025 года в Перми зафиксировано 22 земельных участка, права на которые не были оформлены. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

На данных участках располагаются различные объекты, включая административные и производственные здания, торговые точки и частные дома. При этом отсутствуют какие-либо зарегистрированные права собственности, договоры аренды или купли-продажи. Владельцам такой недвижимости начисляется плата за фактическое использование земли.

По итогам первого квартала нарушителям были направлены претензии на общую сумму 2 млн руб. Если оплата не будет произведена добровольно, департамент обратится в суд для взыскания неосновательного обогащения с владельцев.

Стоит отметить, что количество вновь обнаруживаемых объектов недвижимости, использующих земельные участки без правовых оснований, демонстрирует тенденцию к снижению. В первом квартале 2024 года было выявлено 49 таких участков, а сумма взысканий за тот же период составила 3,9 млн руб. В департаменте связывают это снижение с систематическим мониторингом территории Перми и целенаправленной работой ведомства.

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