Следователи СК устанавят обстоятельства гибели рабочего на пункте приёма металлолома в Перми При резке баллона с неизвестным веществом произошёл взрыв Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В связи со смертельным инцидентом, произошедшим с сотрудником на территории пункта приёма металлолома в Индустриальном районе Перми, следственные органы регионального управления СК России инициировали доследственную проверку.

Предварительные данные указывают на то, что днём 15 апреля 2025 года на производственной площадке, принадлежащей коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей металлоломом, мастер участка занимался резкой баллона с неизвестным веществом. Для выполнения работы он использовал угловую шлифовальную машинку. Предположительно, во время резки произошло воспламенение содержимого баллона. Работник получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

Следователи и эксперты-криминалисты регионального управления провели осмотр места происшествия, назначили ряд судебно-медицинских экспертиз и допрашивают свидетелей случившегося. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.

В инспекции труда уточнили, что погибший — сотрудник ООО «Макс Трейд 59» 1987 г.р. Инцидент произошёл в 11:40 на территории склада предприятия по адресу: ул. Промышленная, 143А, корп. 5.

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