При взрыве баллона погиб сотрудник промпредприятия в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала расследование ЧП, случившегося 15 апреля 2025 года, в результате которого погиб сотрудник ООО «Макс Трейд 59». Эта компания специализируется на оптовой торговле ломом и отходами.

Согласно уведомлению, полученному от работодателя, накануне в 11:40 на территории склада, расположенного по адресу: Пермь, ул. Промышленная, 143А, корп. 5, в зоне приёмки металлолома, произошёл взрыв. Инцидент случился во время резки баллона с неопределенным содержимым с использованием угловой шлифовальной машины. В результате взрыва мастер заготовительного участка, 1987 г. р., скончался на месте.

В настоящее время формируется комиссия для расследования обстоятельств и причин гибели работника. Планируется проведение опросов ответственных лиц компании, а также анализ документации, связанной с трудовой деятельностью погибшего.

В связи с данным происшествием в отношении ООО «Макс Трейд 59» будет проведена внеплановая проверка.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев заявил, что в случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты меры административного воздействия. Материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

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